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        Haberler Yaşam Satala Antik Kenti'ndeki kazıda çok kollu şamdan bulundu

        Satala Antik Kenti'ndeki kazıda çok kollu şamdan bulundu

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Satala Antik Kenti'nde yapılan kazılarda çok sayıda kılıç ve mızrak kalıntısının yanı sıra çok kollu büyük şamdan ortaya çıkartıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 09:27 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:27
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        İlçeye bağlı Sadak köyü sınırları içerisindeki antik kent ile kuzey ve batısında yer alan mezarlık alanında, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Gümüşhane Valiliği, Kelkit Kaymakamlığı, Kelkit Belediyesi ve Türk Tarih Kurumunun desteğiyle kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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        Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığında 20 kişilik ekiple ağustosta başlayan kazıların bu yılki etabı tamamlandı.

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        Roma İmparatorluğu döneminde sınırı muhafaza etmek amacıyla askeri karargah olarak kullanılan antik kentte çalışma yapan ekip, lejyon (Eski Romalılarda piyade ve süvarilerden oluşan askeri birlik) kalesi ve mezarlarına yoğunlaştıkları 1,5 aylık kazı sırasında kaleye ait temel izlerine, çok sayıda kılıç ve mızrak kalıntısı ile çok kollu büyük demir şamdana ulaştı.

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        "MEZARLARDA GENELLİKLE SİLAHLARLA GÖMÜLÜ ASKERLER BULUNUYOR"

        Kazı Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım, Roma lejyon kalesi ile aynı zamanda kentin hem kuzey hem de batısındaki lejyonerlerin mezarlarında çalışma yaptıklarını söyledi.

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        Lejyon kalesinde yürütülen çalışmalarda önemli bulgulara ulaştıklarını belirten Yıldırım, "Roma dönemi kalesine ait temel izlerle karşılaştık. Burada görünür durumda olan kale önemli ölçüde tahrip edilmişti ancak Roma dönemi kalesinin bulunmasıyla beraber çalışmalar büyük bir ivme kazandı" dedi.

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        #Satala antik kenti
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