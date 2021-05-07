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Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites

Ocak-Nisan 2020'de 86 bin 473 olan otomatik şanzımanlı otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde 156 bin 695'e, otomatik vites otomobillerin toplam pazardaki payı da yüzde 71,2'den yüzde 76,5'e çıktı. Nisan sonu itibarıyla manuel şanzımanlı otomobillerin payı 48 bin 144 satışla yüzde 23,5 olarak belirlendi. Söz konusu dönemde satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, segment bazında ele alındığında, en yüksek otomatik şanzıman payına yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F),lüks segmenti (E) ve üst-orta segment (D) sahip oldu

Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
AA

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk dört ayında 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 72.4 büyüyerek 260 bin 148 oldu.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 68.7 artışla 204 bin 839, hafif ticari araç satışları da yüzde 88.1 yükselişle 55 bin 309 olarak kayıtlara geçti. Türkiye otomotiv pazarında, yılın ilk dört aylık döneminde, otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş de dikkati çekti.

Nisan sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, 156 bin 695 adetle yüzde 76.5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 48 bin 144 satışla yüzde 23.5 olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-nisan döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin pazar payı yüzde 71.2, satışı 86 bin 473 olarak belirlenmişti.

Böylece söz konusu dönemde otomatik şanzımanlı otomobil satışları adet bazında yüzde 81.2 artış gösterdi. Segment bazında ele alındığında, en yüksek otomatik şanzıman payına yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F),lüks segmenti (E) ve üst-orta segment (D) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 95.1'le en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 80.7 ile küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment ve yüzde 68'le de kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment takip etti.

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