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HaberlerGündem3. Sayfa'Satılık böbrek' ilanı veren kişi gözaltına alındı
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Samsun'da internetten "satılık böbrek" ilanı veren kişi gözaltına alındı

Samsun'da internet üzerinden "satılık böbrek" ilanı veren kişi siber polisinin takibi sonucu gözaltına alındı

samsun
İHA

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sanal devriye ekipleri, internetten Samsun'da A.K. adlı kişinin bir sosyal medya hesabından "satılık böbrek var" ilanı vererek kendi telefonunu da yazdığını tespit etti.

İHA'nın haberine göre, siber polis ile yapılan irtibat sonucu A.K., Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından "organ ve doku ticareti" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. A.K. maddi sıkıntı yüzünden dikkat çekip yardım toplamak için bu yola başvurduğunu söyledi.

Polisteki sorgusu tamamlanan A.K. ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

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