Satın almak yerine kendi gelinliğini dikmeyi tercih eden gelinler harika modellerle herkesi büyülüyor

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"Desen yaklaşık 12 dolardı, dev bir iplik yumağı yaklaşık 15 dolardı, alttaki slip ise yaklaşık 35 dolarla en pahalı kısımdı. Kemer sadece birkaç metrelik mor saten kurdeleden oluşuyor (bu kurdele aynı zamanda buketim için çiçek yapmak için de kullanıldı)."

Kaynak: Reddit