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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Esenyurt’ta satırlı kiracı kavgası kamerada! - Son dakika haberleri

        Satırlı kiracı kavgası kamerada!

        İstanbul Esenyurt'ta, anlaşmazlık yaşadığı emlakçısıyla tartışan kiracı, emlakçıya sokak ortasında satırla saldırdı. Kavgada iki kişi de yaralanırken yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 08:22 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:53
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        Satırlı kiracı kavgası kamerada!
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        İstanbul'da olay, dün saat 18.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi.

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        YÜKSEK FİYATTAN KİRALAMAK İSTEDİ

        İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre sokak üzerindeki sitede çalışan emlakçı, ev sahiplerinden birini arayarak kiracılarını evden çıkarmalarını ve yüksek miktara ücret verecek başka kişilere kiralamalarını istedi.

        SATIRLA EMLAKÇIYA SALDIRDI

        Olaya sinirlenen kiracı, emlakçının ofisine gittikten sonra ikili arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma büyürken eline satır alan kiracı, emlakçıya saldırmaya başladı.

        İKİ TARAF DA YARALANDI

        Taraflar arasında kavga sürerken çevredeki site sakinleri ikiliye güçlükle müdahale etti.

        OLAY KAMERAYA YANSIDI

        Kavgada iki taraf da yaralanırken yaşanan o dehşet anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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        #kiracı kavgası
        #Son dakika haberler
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