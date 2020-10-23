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HaberlerEmlakSatışa çıkıyor! 3 yılda milyarlarca lira gelir getirecek - Haberler
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Taşınmaz satışları 3 yılda 9,9 milyar lira gelir getirecek

Devlet, gelecek yıl 3,1 milyar lira taşınmaz satışı geliri hedeflerken bunun 1 milyar lirasının lojman, 867 milyon lirasının arsa, 578 milyon lirasının ise arazi satışından elde edilmesi öngörülüyor. Taşınmaz satışlarından 2022 yılında 3,3 milyar lirayı, 2023'te de 3,5 milyar lirayı aşkın gelir hedefleniyor

Satışa çıkıyor! 3 yılda milyarlarca lira gelir getirecek - Haberler
Satışa çıkıyor
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AA

Devlet, gelecek 3 yılda aralarında lojman, sosyal tesis ve arsaların bulunduğu taşınmaz satışından 9 milyar 925 milyon 841 bin lira gelir bekliyor.

AA muhabirinin, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre, gelecek yıl 1 milyar 36 milyon 655 bin lira lojman, 2 milyon 664 bin lira sosyal tesis, 1 milyon 82 bin lira diğer bina, 578 milyon 20 bin lira arazi, 867 milyon 39 bin lira arsa, 586 milyon 289 bin lira da diğer taşınmaz satışlarından olmak üzere toplam 3 milyar 71 milyon 749 bin lira gelir öngörülüyor.

2022 yılında da 1 milyar 116 milyon 706 bin lira lojman, 934 milyon 314 bin lira arsa, 622 milyon 618 bin lira arazi, 2 milyon 869 bin lira sosyal tesis, 631 milyon 81 bin lira diğer taşınmazlar, 1 milyon 165 bin lira diğer bina satışlarından olmak üzere toplam 3 milyar 308 milyon 753 bin lira gelir elde edilmesi planlanıyor.

2023'te ise 1 milyar 195 milyon 757 bin lira lojman, 1 milyar 1 milyon 296 bin lira arsa, 676 milyon 873 bin lira diğer taşınmaz, 667 milyon 91 bin lira arazi, 3 milyon 74 bin lira sosyal tesis ve 1 milyon 248 bin lira diğer bina satışlarından gelmek üzere toplam 3 milyar 545 milyon 339 bin lira gelir sağlanması hedefleniyor.

Böylece, gelecek 3 yılda taşınmaz satışlarından 9 milyar 925 milyon 841 bin lira gelir bekleniyor.

2021, 2022 ve 2023 yılları için öngörülen taşınmaz satış gelirleri şöyle:

2021 yılı bütçe geliri (lira)2022 yılı bütçe geliri (lira)2023 yılı bütçe geliri (lira)
Taşınmaz satış gelirleri3.071.749.0003.308.753.0003.545.339.000
Lojman satış gelirleri1.036.655.0001.116.706.0001.195.757.000
Sosyal tesis satış gelirleri2.664.0002.869.0003.074.000
Diğer bina satış gelirleri1.082.0001.165.0001.248.000
Arazi satışı578.020.000622.618.000667.091.000
Arsa satışı867.039.000934.314.0001.001.296.000
Diğer taşınmaz satış gelirleri586.289.000631.081.000676.873.000

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