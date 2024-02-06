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        Haberler Ekonomi Alışveriş SATIŞA ÇIKIYOR! BİM aktüel 9 Şubat 2024 kataloğu: Sevgililer Günü ve teknoloji kampanyaları! Bu hafta BİM'de neler var? - Alışveriş Haberleri

        BİM 9 Şubat 2024 kataloğu: İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte yeni aya özel 9 Şubat 2024 BİM aktüel kataloğu ile şubat ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 18:23 Güncelleme: 06.02.2024 - 18:23
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        BİM'de bu hafta; Sevgililer Günü kampanyaları ve teknoloji ürünleri dikkat çekti. BİM aktüel ürünler 9 Şubat kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 9 Şubat 2024 kataloğu ile fiyat listesi...

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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