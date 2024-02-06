BİM'de bu hafta; Sevgililer Günü kampanyaları ve teknoloji ürünleri dikkat çekti. BİM aktüel ürünler 9 Şubat kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 9 Şubat 2024 kataloğu ile fiyat listesi...