Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44.16 azalarak 88 bin 469 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı verileri göre, bu dönemde otomobil satışları, 2019 yılı ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 43.74 oranında azalarak 68 bin 812 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise, 2019 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 45.58 azalarak 19 bin 657 adete geriledi.

PAZAR MART AYINDA YÜZDE 35 GERİLEDİ

2019 yılı Mart ayı verilerine bakıldığında ise, otomobil ve hafif ticari araç pazarında yüzde 35.53 oranında düşüş yaşandığı ve satışları 49 bin 221 adet seviyesinde gerçekleştiği görülüyor.

Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.40 azalarak 38 bin 628 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 35.98 azaldı ve 10 bin 593 adet olarak gerçekleşti.