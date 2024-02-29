BİM 1 Mart 2024 kataloğu: İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta mart ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile mart ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
BİM aktüel ürünler 1 Mart 2024 kataloğu alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 1 Mart 2024 kataloğu ve fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 1 MART KATALOĞU
LG 55" 4K Smart Nanocell TV 20.999 TL
Range Çay Makinesi 999 TL
Onvo Dijital Tost Makinesi 2.599 TL
Elektrikli bisiklet 12.999 TL
Ayaklı Gold Rimli Kase 21 cm 99 TL
Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 139 TL
Okyanus Gold Askılı Fincanlı-Kağıt Havluluk Çeşitleri 97,50 TL