ŞOK 18 Ekim 2023 kataloğu yayınlandı! İşte ŞOK market aktüel indirimli ürünler listesi
ŞOK market aktüel kataloğu ile bu haftaki indirimli ürünlerin fiyat listesi belli oldu. ŞOK'ta Ekim ayı boyunca toplam 1000 üründe yüzde 50'ye varan indirim fırsatlarına yeni ürünler eklendi. ŞOK 18 Ekim 2023 kataloğunda; küçük ev aletleri ile mobilya ürünleri ön plana çıkıyor. ŞOK'ta bu hafta çarşamba günü raflardaki yerini alacak ürünleri bir araya getirdik. İşte, 18 Ekim 2023 ŞOK aktüel kataloğu ile ekim ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde pek çok kategoride onlarca ürün indirime giriyor. Peki, 18-24 Ekim 2023 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime giriyor? İşte, ŞOK katalog ürünleri...
ŞOK 18 EKİM 2023 KATALOĞU
Bernardo Olivia 9 Parça Kahvaltı Takımı - 499 TL
Esse 5 Parça Servis Seti - 449 TL
Bernardo 4'lü Kahve Takımı - 219 TL
Paşabahçe Kare Tepsi - 79,95 TL
Paşabahçe Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı - 119 TL
Arzum Teablend Çay Makinesi - 999 TL
Aynalı Tepsi - 199 TL
Çift Kişilik Fitilli Yorgan - 699 TL
Çift Kişilik Fitilli Battaniye - 399 TL
Kadın Pijama Takımı Düğmeli - 319 TL
Kadın Fitlli Sabahlık Şal Yaka - 299 TL
Dokuma Halı - 799 TL
Ruum Store Çok Amaçlı Dolap 5 Raflı, 6 Bölmeli - 999 TL
Organize - 199 TL
Egem Un 1 kg - 10,95 TL
Tat Mayonez - 24,95 TL
Pınar Az Yağlı Süzme Peynir - 40,75 TL
Maret V. Boncuk Dana Kangal Sucuk - 109 TL
Amigo Kabuklu Ceviz - 26,75 TL
Duru Diamonds Güzellik Sabunu - 45 TL
Mon Amour Meyveli Dudak Bakım Yağı - 35,90 TL
Sek Tereyağı - 50,75 TL
Superfresh Pizza King - 77,90 TL
Superfresh Ton Balığı - 82,10 TL
Hotline Enerji İçeceği - 15 TL
Elidor Saç Bakım Yağı Avokado Üzüm - 83,50 TL
Cif Krem Amonyak&Limon 2’li Paket+2’li Sünger - 71,90 TL
Omo Active Oxygen Toz Deterjanı - 219 TL
Tursil Sıvı Deterjan Leylak Bahçesi - 85,20 TL
Finish Quantum Tablet - 299,90 TL
Finish Tuz - 44 TL
Neutrogena Bakım Kremi - 42,60 TL
Doğadan Form Kiraz Saplı - 22,75 TL
Barilla Makarna - 19,95 TL
İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir - 114 TL
Ünal Olgunlaştırılmış Tam Yağlı İnek Peyniri - 134 TL
Dr. Oetker Sade Krem Şanti - 34,80 TL
Ülker Dankek Tart Kek Çilekli - 22 TL
Ülker Altınbaşak Tahıl Cipsi Yoğurtlu - 8 TL
Bingo Soft Konsantre - 66,80 TL
Tefal Toast Expert Gri 1800 W Tost Makinesi - 2299 TL
Tefal Powelix Activflow Pro Gümüş Blender Seti - 2999 TL
Tefal Principio Filtre Kahve Makinesi - 1199 TL
Bosch KDN55NWF1N Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı - 17499 TL
Bosch WAN24200TR 9 Kg Çamaşır Makinesi - 14699 TL
Vega Tek Kapaklı Dolap Victoria Ceviz - 829 TL
Norm Geniş Kitaplık Victoria Ceviz - 829 TL
Legon TV Ünitesi Victoria Ceviz - 799 TL
Dia TV Üst Raf Victoria Ceviz - 349 TL