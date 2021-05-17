İHA

Çanakkale’nin Yenice İlçesine bağlı Akçakoyun köyü orman deposu yolu üzerindeki bir evin bahçesindeki 3 metre yüksekliğindeki bir yapı üzerinde duran Murat 131 marka otomobil yoldan geçenleri hayrete düşürüyor.

"30 YIL ÖNCE ÇALIŞIR VAZİYETTE OTURTMUŞ"

Otomobilin ev sahibine ait olduğunu beliren kiracı Fahrettin Akar, “Bu evde kiracıyız. Bu araç rahmetli ev sahibimiz İsmail Kaya’nın ilk aracıymış. Aracını satmaya kıyamadığı için binanın üzerine bu şekilde koymuş. Yaklaşık 25-30 yıldır araç bu şekilde duruyor. Çalışır vaziyette binanın üzerine oturtmuş diyelim” dedi.