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Satmaya kıyamadığı ilk arabasını 30 yıldır çatıda sergiliyor

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde bir evin bahçesindeki yapının üzerinde 30 yıldır duran otomobil, görenleri hayrete düşürüyor

Satmaya kıyamadığı ilk arabasını 30 yıldır çatıda sergiliyor
İHA

Çanakkale’nin Yenice İlçesine bağlı Akçakoyun köyü orman deposu yolu üzerindeki bir evin bahçesindeki 3 metre yüksekliğindeki bir yapı üzerinde duran Murat 131 marka otomobil yoldan geçenleri hayrete düşürüyor.

"30 YIL ÖNCE ÇALIŞIR VAZİYETTE OTURTMUŞ"

Otomobilin ev sahibine ait olduğunu beliren kiracı Fahrettin Akar, “Bu evde kiracıyız. Bu araç rahmetli ev sahibimiz İsmail Kaya’nın ilk aracıymış. Aracını satmaya kıyamadığı için binanın üzerine bu şekilde koymuş. Yaklaşık 25-30 yıldır araç bu şekilde duruyor. Çalışır vaziyette binanın üzerine oturtmuş diyelim” dedi.

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