Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: Savaş düşündüğümüzden de uzun ve zor geçebilir

"Savaş düşündüğümüzden de uzun ve zor geçebilir" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukraynalı siyasilere seslendi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vereşuk, savaşın istenildiği gibi kısa sürede bitmeyebileceğini ifade ederek, "Toplumdaki düşünce liderlerine ve politikacılarımıza seslenmek istiyorum. Şu anda siyasi görüş farklılığımız yok. Hepimiz biriz ve savaştayız. Ruslarla savaşıyoruz, onlarla tartışmıyoruz onlar bizim düşmanımız ve onları öldürüyoruz. Bu savaş bizim istediğimizden daha uzun ve daha zor geçebilir" dedi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk

"KAZANACAĞIZ"

Siyasilerin toplumu cesaretlendirmelerini ve dayanıklı kılmaları gerektiğini aktaran Vereşuk, "Sizden bazıları bilmeden ya da popülerlik uğruna felaket varmış gibi davranıyorsunuz. Lütfen bu savaş zamanında etki alanınızın farkına varın ve sosyal medyada böyle davranmaktan vazgeçin. Bize sakinlik, cesaret ve dayanma gücü gerekli. Kazanacağız" ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMA BÖLGELERİNDEN 3 BİNE YAKIN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Vereşçuk, çatışmaların yaşandığı bölgelerden gün içinde 2 bin 824 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Tahliyelere devam ettiklerini dile getiren Vereşçuk, şunları kaydetti:

"Bugün tehlikeli bölgelerden 2 bin 824 kişi tahliye edildi. Gün içinde 2 bin 622 kişi şahsi araçlar ve gönderilen otobüsler ile Mariupol ve Berdyansk kentlerinden Zaporijye şehrine ulaştı. Bunların 213'ü Mariupol kentinden, kalanı ise Polohi, Vasilivka, Melitopol ve Berdyansk şehirlerinden tahliye edildi. Luhansk bölgesinden açılan ateşe rağmen 202 kişi Lısıçansk, Severodonetsk, Rubijne, Popasna ve Kreminna kentlerinden tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

Tahliye için gönderilen bazı otobüslerin Rus askeri güçleri tarafından engellendiğini anlatan Vereşçuk, tahliyelere devam edeceklerini belirtti.