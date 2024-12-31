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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Savaş karşıtı oyun 'Lysistrata' AKM'de

        Savaş karşıtı oyun 'Lysistrata' AKM'de

        İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Tiyatro tarihinin ilk savaş karşıtı oyunlarından biri olan 'Lysistrata, 4 ve 5 Ocak'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde seyircilerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 00:20 Güncelleme: 31.12.2024 - 00:20
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        Savaş karşıtı oyun 'Lysistrata' AKM'de
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        Tiyatro tarihinin ilk savaş karşıtı oyunlarından biri olan 'Lysistrata', 4 ve 5 Ocak’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak. Aristophanes’in kaleme aldığı, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan “Lysistrata”, M.Ö. 490-478 yılları arasındaki Yunan-Pers Savaşları’ndan sonra, Yunanistan’ın iki büyük gücü olan Atina ve Sparta’nın arasındaki iktidar mücadelesini anlatıyor. İki taraf arasında artan gerilim, M.Ö. 411’de savaşa dönüşür. Yıkımdan ve ölümden başka bir şey getirmeyen savaşa karşı, Lysistrata’nın liderliğinde kadınlar örgütlenir. Bütün istedikleri savaşsız, kansız bir dünyadır ve erkeklerini barışa zorlamak için her türlü yolu deneyeceklerdir.

        Lysistrata liderliğinde ayaklanan kadınlar, devlet hazinesinin bulunduğu Akropolis'i ele geçirirler. Kadınlar, barış ilan edilmedikçe evlerine dönmeyeceklerini, eşleriyle ve çocuklarıyla ilgilenmeyeceklerini duyururlar. Devlet işlerinde kadınlara söz düşmeyeceğinde hem fikir olan erkekler, bu durumu kabullenmez ve zor kullanarak kadınları Akropol'den atmaya çalışırlar, ama başaramazlar. Zaman zaman fiziksel çatışmaya dönüşen uzun tartışmalar, kadınların zaferiyle sonuçlanır ve iki ülke arasında beklenen barış sonunda ilan edilir. Kadınlar ocaklarına, erkekler kadınlarına kavuşur.

        Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #Lysistrata
        #AKM
        #İstanbul Devlet Tiyatrosu
        #Atatürk Kültür Merkezi
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