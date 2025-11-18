Savaş Pokrovsk ve Kupyansk'ta yoğunlaştı

Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaştaki en yoğun çatışmalar son dönemlerde Ukrayna'nın Pokrovsk ve Kupyansk şehirlerinde yoğunlaştı.

Rusya ile Ukrayna arasında 3,5 yılı aşkın süredir devam eden savaşta özelikle son iki aydır en yoğun çatışmaların Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehri ile Harkiv bölgesine bağlı Kupyanks şehri ve çevresinde sürdüğü görüldü.

Donetsk bölgesinin adeta bir "ulaşım kavşağı" olması açısından büyük önem taşıyan Pokrovsk şehrinin bazı bölgelerinde Rus ordusunun bulunduğu belirtiliyor.

Kiev, Pokrovsk'un önemli kısmının Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu savunuyor.

Ukrayna birlikleri, bölgedeki cephe hattında lojistik açısından kendileri için kritik öneme sahip Pokrovsk'u savunurken, şehrin bazı semtlerinde bulunan Rus ordusu mensupları burada ilerlemeye çalışıyor.

Savaştaki son gelişmelere göre, ön cephe hattı, Donetsk bölgesindeki önemli şehir olan Konstantinivka'ya da yaklaştı.

Rus ordusu diğer bölgelerde olduğu gibi burada da çember oluşturarak Ukrayna birliklerini çevrelemeye çalışıyor.

Savaşın 1364. gününde Rus ordusu, Pokrovsk ve yakındaki Mirnograd şehirlerinde konuşlu Ukrayna birliklerini kuşatmaya çalışırken Ukraynalı üst düzey yetkililer burada son günlerde kuşatma riskinin olmadığını savunuyor.

Harkiv bölgesindeki Kupyansk şehrinde de her iki ordunun birliklerinin bulunduğu, araziden gelen haberler arasında yer alıyor. Ukrayna ordusu, 2022'de sonbaharda yeniden kontrolü sağladığı ve Harkiv kentinin savunma hattında stratejik bir konuma sahip Kupyansk şehrinde Rus birliklerine yönelik karşı saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna tarafı, şehrin büyük kısmını kontrol ettiğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son haftalarda cephe hattındaki son gelişmelerle ilgili yaptığı konuşmalarda, en şiddetli çatışmaların Donetsk bölgesinde kritik öneme sahip Pokrovsk'ta sürdüğünü bildirmişti. Rus ordusunun, Zaporijya bölgesindeki savaş faaliyetlerini artırdığı görüldü Özelikle ekim ayının sonuna doğru Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ve Mirnograd şehirlerini ele geçirmek için saldırılarını artırarak cephede ilerlemeler kaydeden Rus ordusu, kasımın başından itibaren de Zaporijya bölgesindeki savaş faaliyetlerini daha da yoğunlaştırdı. Rusya Savunma Bakanlığı, sadece 30 Ekim'den beri söz konusu bölgede Rovnopolye, Malaya Tokmaçka, Yablokovo, Novouspenskoye, Rıbnoye, Novouspenskoye, Uspenovka ile Krasnogorskoye gibi yerleşim birimlerini ele geçirdiğini açıkladı.