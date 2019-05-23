Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Savaş tehdidi' Kanada'ya geri adım attırdı!

AA

Kanada, 2013-2014 yılları arasında Filipinler'e yasadışı olarak çöp yığınları göndermiş, çöp dolu konteynerleri gören Filipinler halkı şoka uğramıştı. Yıllardır Kanada'nın çöplerini geri almaması üzerine Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kanada'ya savaş ilan edeceğini duyurmuştu. Filipinlerde tepkilerin artması üzerine Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Catherine McKenna, çöpleri geri alacaklarını açıkladı.

Kanada

Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Catherine McKenna, Kanada'dan Filipinler'e 6 yıl önce, bir Kanada şirketi tarafından gönderilen plastik çöpleri geri getirmek için bir şirketle anlaştıklarını açıkladı.

Catherine McKenna'nın açıklaması, Filipinler Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte'nin hükümetine, Kanada karasularına 69 konteyner çöp bırakması için özel bir nakliye şirketi kiralama emri vermesinden birkaç saat sonra geldi. McKenna yaptığı açıklamada, Kanada hükümetinin çöplerin Haziran sonuna kadar kaldırılması için Bolloré Logistics Canada şirketiyle ile sözleşme yaptığını açıkladı. McKenna'nın ofisinden yapılan açıklamada, çöplerin, Kanada güvenlik ve sağlık için işleneceği ve bu yaz sonunda elden çıkarılmış olacağı bildirildi.

McKenna ayrıca, atığın hazırlanması, aktarılması, nakliyesi ve bertarafı ile ilgili tüm masrafların Kanada hükümeti tarafından karşılanacağını, ancak masrafın henüz belli olmadığını kaydetti.

FİLİPİNLER: KABUL ETMEZLERSE HERHANGİ BİR YERE ÇÖPLERİNİ BIRAKACAĞIZ

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, basına yaptığı açıklamada, Duterte'nin, yetkililere, çöpün Kanada'ya taşınması için özel bir nakliyat şirketi aramaları talimatını verdiğini belirtti.

Çöp nakliyat masrafının Filipinler tarafından üstlenileceğini bildiren Panelo, Kanada'nın kabul etmemesi halinde çöplerin, ülke kara sularına bırakılacağını söyledi.

Duterte'nin konuya ilişkin tutumunun kati olduğunu vurgulayan Panelo, "Bağımsız bir ulus olarak Filipinler, diğer yabancı ülkeler tarafından çöp kutusu olarak görülmemelidir." ifadesini kullandı.

Filipinler Devlet Başkanı Sözcüsü Salvador Panelo da basına verdiği demeçte, "Devlet Başkanının tutumunda taviz verilmeyecektir. Bağımsız, egemen bir ulus olan Filipinler'e, diğer yabancı ulusların çöplüğü olarak bakılmamalıdır. Kanada çöplerini kabul etmeyecekse, karasularına veya 12 deniz milinden denize, Kanada kıyılarının başladığı herhangi bir yere çöplerini bırakacağız" demiş ve Filipinler'in çöp sevkiyatı için ödeme yapacağını söylemişti.

İKİ ÜLKE ARASINDA ÇÖP KRİZİ

Kanada'dan Filipinler'e 2013-2014 yıllarında gemiyle gönderilen konteynerlerde geri dönüşüme uygun plastik yerine binlerce ton evsel atık olduğu ortaya çıkmıştı. 

Filipinler'de 2016 yılında atığın, masrafını alıcının karşılayacağı biçimde Kanada'ya geri gönderilmesi yönünde mahkeme kararı alınmıştı.

Duterte, geçen ay konuyla ilgili "Kanada'ya yelken açıp çöplerini oraya atacağı"nı söylemiş ve bu ülkeye savaş açabileceği tehdidinde bulunmuştu.

FİLİPİNLER, KANADA'DAKİ BÜYÜKELÇİSİ VE KONSOLOSLARINI ÜLKEYE GERİ ÇAĞIRMIŞTI 

Filipinler'in 2014'de gemiyle ülkeye getirilen çöpün geri alınması için Kanada'ya tanıdığı sürenin 15 Mayıs'ta dolması üzerine, Filipinler'in Ottawa Büyükelçisi geri çağrılmıştı.

Filipinler Dışişleri Bakanı Teddy Locsin Jr, Kanada'daki büyükelçinin ve konsolosların geri çağrıldığını belirterek "Kanada, bu konuda tanınan son süreyi kaçırdı. Çöp oraya götürülene kadar Kanada'da diplomatik varlığımız azaltılmış biçimde sürecek." demişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkesinin konuyla ilgili Filipinli yetkililerle sıkı bir çalışma içinde olduğunu ve kısa sürede bir çözüme ulaşmayı umduğunu söylemiş ancak bir zaman dilimi belirtmemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika bomba iddia! İngiltere Başbakanı There May'in yarın istifa etmesi bekleniyor
DÜNYATheresa May'in istifa etmesi bekleniyor!
Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama hazırlandığı iddiası
DÜNYARamazan ayından sonra idam edilecekler!
Alacağı tazminat belli oldu! Suçsuz yere tam 45 yıl hapis yattı!
DÜNYASuçsuz yere tam 45 yıl hapis yattı!
Hamaney: Nükleer anlaşmaya inancım yoktu
DÜNYAHamaney: Nükleer anlaşmaya inancım yoktu
Dışişleri'nden ABD-Türkiye ittifakı mesajı: Endişeye mahal yok
DÜNYAABD-Türkiye ittifakı mesajı! Endişeye mahal yok
Ramaphosa yeniden Güney Afrika devlet başkanı olarak seçildi
DÜNYARamaphosa yeniden seçildi
Juncker'den Avrupa'daki aşırı sağa sert eleştiri
DÜNYAAB Komisyon Başkanı'ndan çok sert sözler
İftira attılar 45 yıl hapis yattı
DÜNYASuçsuz yere 45 yıl hapis! İşte ödenecek tazminat
Trump'tan Pelosiye "örtbas" tepkisi
DÜNYATrump'tan Pelosiye "örtbas" tepkisi
Irak 38 yıl önceki hava saldırısı için İsrail'den tazminat isteyecek
DÜNYAIrak İsrail'den 38 yılın hesabını isteyecek!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X