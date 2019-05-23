Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Catherine McKenna, Kanada'dan Filipinler'e 6 yıl önce, bir Kanada şirketi tarafından gönderilen plastik çöpleri geri getirmek için bir şirketle anlaştıklarını açıkladı.

Catherine McKenna'nın açıklaması, Filipinler Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte'nin hükümetine, Kanada karasularına 69 konteyner çöp bırakması için özel bir nakliye şirketi kiralama emri vermesinden birkaç saat sonra geldi. McKenna yaptığı açıklamada, Kanada hükümetinin çöplerin Haziran sonuna kadar kaldırılması için Bolloré Logistics Canada şirketiyle ile sözleşme yaptığını açıkladı. McKenna'nın ofisinden yapılan açıklamada, çöplerin, Kanada güvenlik ve sağlık için işleneceği ve bu yaz sonunda elden çıkarılmış olacağı bildirildi.

McKenna ayrıca, atığın hazırlanması, aktarılması, nakliyesi ve bertarafı ile ilgili tüm masrafların Kanada hükümeti tarafından karşılanacağını, ancak masrafın henüz belli olmadığını kaydetti.

FİLİPİNLER: KABUL ETMEZLERSE HERHANGİ BİR YERE ÇÖPLERİNİ BIRAKACAĞIZ

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, basına yaptığı açıklamada, Duterte'nin, yetkililere, çöpün Kanada'ya taşınması için özel bir nakliyat şirketi aramaları talimatını verdiğini belirtti.

Çöp nakliyat masrafının Filipinler tarafından üstlenileceğini bildiren Panelo, Kanada'nın kabul etmemesi halinde çöplerin, ülke kara sularına bırakılacağını söyledi.

Duterte'nin konuya ilişkin tutumunun kati olduğunu vurgulayan Panelo, "Bağımsız bir ulus olarak Filipinler, diğer yabancı ülkeler tarafından çöp kutusu olarak görülmemelidir." ifadesini kullandı.

Filipinler Devlet Başkanı Sözcüsü Salvador Panelo da basına verdiği demeçte, "Devlet Başkanının tutumunda taviz verilmeyecektir. Bağımsız, egemen bir ulus olan Filipinler'e, diğer yabancı ulusların çöplüğü olarak bakılmamalıdır. Kanada çöplerini kabul etmeyecekse, karasularına veya 12 deniz milinden denize, Kanada kıyılarının başladığı herhangi bir yere çöplerini bırakacağız" demiş ve Filipinler'in çöp sevkiyatı için ödeme yapacağını söylemişti.

İKİ ÜLKE ARASINDA ÇÖP KRİZİ

Kanada'dan Filipinler'e 2013-2014 yıllarında gemiyle gönderilen konteynerlerde geri dönüşüme uygun plastik yerine binlerce ton evsel atık olduğu ortaya çıkmıştı.

Filipinler'de 2016 yılında atığın, masrafını alıcının karşılayacağı biçimde Kanada'ya geri gönderilmesi yönünde mahkeme kararı alınmıştı.

Duterte, geçen ay konuyla ilgili "Kanada'ya yelken açıp çöplerini oraya atacağı"nı söylemiş ve bu ülkeye savaş açabileceği tehdidinde bulunmuştu.

FİLİPİNLER, KANADA'DAKİ BÜYÜKELÇİSİ VE KONSOLOSLARINI ÜLKEYE GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Filipinler'in 2014'de gemiyle ülkeye getirilen çöpün geri alınması için Kanada'ya tanıdığı sürenin 15 Mayıs'ta dolması üzerine, Filipinler'in Ottawa Büyükelçisi geri çağrılmıştı.

Filipinler Dışişleri Bakanı Teddy Locsin Jr, Kanada'daki büyükelçinin ve konsolosların geri çağrıldığını belirterek "Kanada, bu konuda tanınan son süreyi kaçırdı. Çöp oraya götürülene kadar Kanada'da diplomatik varlığımız azaltılmış biçimde sürecek." demişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkesinin konuyla ilgili Filipinli yetkililerle sıkı bir çalışma içinde olduğunu ve kısa sürede bir çözüme ulaşmayı umduğunu söylemiş ancak bir zaman dilimi belirtmemişti.