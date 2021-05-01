Kırgız-Tacik sınırında gerilim artıyor! 0:00 / 0:00

AA

Kırgızistan ile Tacikistan arasında, su kaynağı nedeniyle başlayan çatışmanın ardından gerilim devam ediyor. 33 Kırgız Türkü'nün hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede bugün ve yarın milli yas ilan edildiği açıklanmıştı.

"TACİKLERDE ASKERİ HAREKETLİLİK VAR"

AA'da yer alan habere göre bu açıklamanın ardından önemli bir açıklama daha geldi. Kırgızistan yönetimi, Kırgızistan-Tacikistan sınırının Tacikistan tarafında askeri araç hareketliliği olduğunu iddia etti.

"KARA YOLUNU TAMAMEN KAPATTI"

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi (İstihbarat Teşkilatı) Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Tacikistan tarafında askeri araç hareketliliği olduğu belirtildi. Açıklamada, Tacik tarafının, "Dört Köşe" adlı yerleşim biriminden geçen kara yolunu tamamen kapattığı kaydedildi.

"KIRGIZİSTAN'A İNSANI YARDIMA HAZIRIZ"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgız-Tacik sınırındaki silahlı çatışma sonrası Kırgızistan’a insani yardım göndermeye hazır olduklarını bildirdi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ

Tokayev, görüşmede Kırgız-Tacik sınırındaki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Caparov’a ve kardeş Kırgız halkına başsağlığı dileklerini iletti.

KIRGIZİSTAN TEŞEKKÜR ETTİ

Ülkeler arasındaki sınır sorunlarının karşılıklı güven ve iyi komşuluk ilkeleri kapsamında sadece barışçıl yolla çözülmesi gerektiğinin altını çizen Tokayev, Kazakistan’ın Kırgızistan’a insani yardım göndermeye hazır olduğunu kaydetti. Caparov da mevkidaşı Tokayev ve kardeş Kazakistan’a teşekkür etti.

Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüşmesinde de Kırgızistan sınırında yaşanan çatışmaya yönelik endişelerini dile getirdi ve bu durumun komşu ülkeler ile halklarının güvenliğine tehdit oluşturduğunu söyledi.