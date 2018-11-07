Savaşçı dizisi 52. yeni bölümü ile ekranlara gelmişti. Yayınlanan 52. son bölümün arkasından 53. yeni bölüm fragmanı seyirciler tarafından merak edildi. Savaşçı dizisi 53. yeni bölümü ile Pazar akşamı FOX TV ekranlarına gelecek. Gerilimin dorukta olduğu 52. son bölümde Bozok Yüzbaşı'nın Aslı'ya ettiği veda izleyiciyi derinden etkiledi. Peki, Savaşçı dizisinde 52. son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...

SAVAŞÇI 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 52. SON BÖLÜM ÖZETİ

SAVAŞÇI’da gerilim dorukta!

Kağan’ın içinde olduğu bombalı aracın infilak etmesiyle, Çiğdem ve Bahtiyar büyük bir şok yaşarlar. Kağan’ın akibetini öğrenmek için endişeyle patlayan aracın yanına koşarken, Leyla ve adamları da bölgeden uzaklaşmak için harekete geçmişlerdir. Ancak Leyla’nın son anda eline bir koz geçirdiğini sanması, hayatının en büyük hatası olacaktır.

Bu arada Türk Dünyası Kurultayı başarıyla tamamlanmıştır. Albay Kopuz ise Karon’un kampında bombardıman altında kalan Seyfi’ye ulaşmaya çalışır. Gelen bir istihbaratı değerlendiren Albay Kopuz, Kılıç Timi’ni operasyona çıkarır. Ancak operasyonda her şey yolunda gitse de Yörük Haydar’a kurulan şeytani plan, olayları içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır.

Savaşçı dizisi 53. yeni bölümü ile Pazar akşamı saat 20.00'da FOX TV ekranlarına gelecek.

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