Savaşçı 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Savaşçı 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı yeni bölüm fragmanı geldi mi? Savaşçı'da Kılıç Timi, Yörük Haydar’ı kurtarabilecek mi? Dün akşam izleyiclerle buluşan savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Savaşçı 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı yeni bölüm fragmanı geldi mi?

SAVAŞÇI 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Pazartesi günleri FOX TV ekranlarında yayınlanan savaşçı dizisinin 54. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanı yayınlandığında haberimizden izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yüzbaşı Kağan kendisine gelen paketten Karon’un parası çıkınca hemen harekete geçer. General Kutalmış ve Albay Kopuz ise Karon’un Yüzbaşı Haydar’ı kaçırdığını ima ettiği tehdit telefonuyla karşı karşıya kalmışlardır. Kopuz Albay hemen Haydar’a ulaşmaya çalışırken, karargah da alarma geçer. Ancak Haydar’dan bir iz yoktur.

Bu arada Lazar ve adamları kaçırdıkları Haydar’la birlikte sınırı geçmeye çalışırlar. Ama Haydar boş durmaz, yaptığı bir planla ellerinden kurtulmaya çalışır. Haydar’ın bu çabası olayların seyrini değiştirirken, Kılıç Timi de Yörük Haydar’ı kurtarmak için zamana karşı yarışmak zorundadır.

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