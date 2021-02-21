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Savaşçı ne zaman başlıyor? - Savaşçı bu akşam var mı, yok mu? - Savaşçı yeni oyuncuları...

Fox TV'nin yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan fenomen dizisi Savaşçı ile ilgili arayışlar başladı. Geçtiğimiz sezonlarda her Pazar günü yayınlanan dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki Savaşçı bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Savaşçı ne zaman başlıyor? - Savaşçı bu akşam var mı, yok mu? - Savaşçı yeni oyuncuları...

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor. Büyük bir merakla beklenen dizinin 5. sezonunda ilk tanıtım yayımlandı. Peki Savaşçı ne zaman başlıyor ve yeni oyuncuları kimler?

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Savaşçı ne zaman başlayacağı ile ilgili heyecan dorukta. Pazar günleri yayımlanan dizinin 28 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyor. Fox TV'de bu akşam Kefaret dizisi ekranlara geliyor...

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ OYUNCULARI KİM?

Savaşçı dizisinin oyuncu kadrosuna Bektaş Subaşı karakteriyle Erkan Meriç'in katıldığı belirtiliyor. Model, sinema ve dizi film oyuncusu olan Erkan Meriç, modellikten sonra oyunculuğa başladı. Son olarak "Adını Sen Koy" isimli dizide Ömer karakterini canlandırmıştı.

Dizi için Ekin Mert Daymaz ile görüşmeler yapıldığı da basına yansımıştı. Yeni gelen bir bilgi ise Savaşçı dizisinin güçlü bir şekilde ekrana dönebileceğine yönelik önemli bir işaret verdi.

DİZİDEN AYRILANLAR

Savaşçı'nın barol oyuncusu Berk Oktay, Yasak Elma dizisine geçti. Aynı zamanda Gaye Turgut Evin de Savaşçı'ya veda ederek TRT1’de yayınlanan Tövbeler Olsun’un kadrosunda yer almaya başladı. Diziden başka ayrılık haberleri de geldi. Gökçen’i oynayan Elit Andaç Çam ayrıca, Astsubay Demir Döğer karakteriyle Ogeday Girişken’in de yapımdan ayrıldığı belirtilmişti. Ayça karakterini oynayan Feyza Sevil Güngör’ün de ekibe veda ettiği söyleniyor.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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