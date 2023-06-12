ÇOCUKLAR TEK BAŞINA YOLCULUĞA ÇIKIYOR

Shuar geleneğinde yaklaşık sekiz yaşındaki çocuklar, babaları veya amcaları tarafından yakındaki bir şelaleye üç ila beş günlük yolculuğa çıkarak tek başlarına gönderiliyor ve bu süre içerisinde çocuk sadece tütün suyu içiyor. Çocuk bir noktada, inanılan Wakani adındaki ataların ruhu tarafından halüsinasyonlar görüyor. Çocuk eğer yeterince cesur ise ve hayatta kalabilirse arutam adı verilen taşa dokunabiliyor ve Wakani'yi elde edebiliyor.