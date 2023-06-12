Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendi savaşçı toplumları için çocuklarını kurban eden Shuar kabilesi! Ölüme bile inanmıyor!

Farklı kültürleri ile günümüz dünyasından ayrı yaşayan kabileler her zaman merak konusu olmuştur. Shuar Kabilesi de aktif savaş topluluklarından biri. Peru sınırında yaşayan kabile üyeleri sömürgeye karşı geliştirdikleri savaş teknikleri ve ilginç gelenekleri ile ilgi çekiyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Savaşçı toplum için çocuklarını kurban eden Shuar kabilesi! Ölüme inanmıyorlar!

    Kendini savunmayı bilmek onlar için çok önemli hatta dövüşmeyi bilmiyorsanız toplumdan dışlanıyorsunuz. Avcı toplayıcı bir hayat süren Shuar Kabilesi'nde yer alan inançların uygulanması oldukça önemli.
  • Savaşçı toplum için çocuklarını kurban eden Shuar kabilesi! Ölüme inanmıyorlar!

    GÖRÜNMEZ OK TARAFINDAN ÖLECEKLERİNE İNANIYORLAR

    İnançlarına göre ölüme inanmıyorlar. Mızrak ve av tüfeği ile savaşıyor ve görünmez bir ok olarak adlandırdıkları 'tsentsak' ile ölebileceklerine inanıyorlar. Kendileri tarafından açıklanamayan herhangi bir ölüm vakası bu görünmez ok ile ilişkilendiriliyor.
  • Savaşçı toplum için çocuklarını kurban eden Shuar kabilesi! Ölüme inanmıyorlar!

    Birçok kabile üyesi sevmediği birini öldürtmek için bu görünmez oklardan satın alıyor. Bu oklardan satın aldığında ölmesi istenilen kişinin hastalanıp öleceğine inanılıyor. 
  • Savaşçı toplum için çocuklarını kurban eden Shuar kabilesi! Ölüme inanmıyorlar!

    BÜZÜLMÜŞ KAFALARI SAKLIYORLAR

    Büzülmüş kafa gelenekleri var. 19. yüzyılda Shuar kabilesi çürümüş ve büzülmüş kafaları saklama ritüelleri ile ünlendi. Kafalara süs eşyası gözüyle bakmaktan çok ruhani bir değer veriyorlar. Bu kafaların ruhlarının yaşadıkları zaman içerisindeki eşlerinin veya kızlarının kontrolü altında olduğunu düşünüyorlar.

     

     
  • Savaşçı toplum için çocuklarını kurban eden Shuar kabilesi! Ölüme inanmıyorlar!

    ÇOCUKLAR TEK BAŞINA YOLCULUĞA ÇIKIYOR

    Shuar geleneğinde yaklaşık sekiz yaşındaki çocuklar, babaları veya amcaları tarafından yakındaki bir şelaleye üç ila beş günlük yolculuğa çıkarak tek başlarına gönderiliyor ve bu süre içerisinde çocuk sadece tütün suyu içiyor. Çocuk bir noktada, inanılan Wakani adındaki ataların ruhu tarafından halüsinasyonlar görüyor. Çocuk eğer yeterince cesur ise ve hayatta kalabilirse arutam adı verilen taşa dokunabiliyor ve Wakani'yi elde edebiliyor.
  • Savaşçı toplum için çocuklarını kurban eden Shuar kabilesi! Ölüme inanmıyorlar!

    EĞER YOLCULUĞU TAMAMLARSA SEÇİLİYORLAR

    Çocuk bir noktada, inanılan Wakani adındaki ataların ruhu tarafından halüsinasyonlar görüyor. Çocuk eğer yeterince cesur ise ve hayatta kalabilirse arutam adı verilen taşa dokunabiliyor ve Wakani'yi elde edebiliyor. En ünlü yemekleri ise çiğ balık çorbası.
  • Savaşçı toplum için çocuklarını kurban eden Shuar kabilesi! Ölüme inanmıyorlar!
  • Savaşçı toplum için çocuklarını kurban eden Shuar kabilesi! Ölüme inanmıyorlar!

    Kaynak: Newworldencylopedia

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.