Savaşçı yeni bölüm fragmanı

Kahraman Türk askerlerinin akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan zorlu hayat şartlarını anlatan Savaşçı dizisinde bu hafta neler olacak? Savaşçı dizisi 96.bölüm yayınlandı mı? İşte merak edilen tüm detaylar...

SAVAŞÇI 95.BÖLÜM DE NE OLMUŞTU?

FOX TV'nin sevilen dizisi Savaşçı 95. bölümde Kağan Yüzbaşı eline geçen önemli bir bilgiyle, bölge halkını sakinleştirmek için harekete geçer. Bir süre üs çevresinde sakinlik sağlansa da haberi alan Merlin’in vazgeçmeye niyeti yoktur. Sürpriz bir şekilde Kılıç Timi’nin karşısına çıkan Merlin’in oyunu, herkesi şaşkına çevirirken, hazırladığı tuzak gerilimi daha da yükseltecektir.

SAVAŞÇI 96.BÖLÜM FRAGMANI

Özel Kuvvetler Komutanlığı’na, kamuoyunda bilinen adıyla “Bordo Bereliler”e mensup bir timin destansı hikayesini anlatan Savaşçı, bir dönem Bordo Bereliler ’in seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz (Murat Serezli) ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un (Berk Oktay) hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”