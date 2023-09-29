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        Savcı, doktor olan sevgilisine şiddet uyguladı iddiası

        Mardin'in Midyat ilçesinde görev yapan Doktor Gözde Bağcı, 6 aydır sevgili olduğu Cumhuriyet Savcısı M.D.'den ayrılmak isteyince şiddet gördüğünü iddia etti. Doktor suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 29.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:37
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        Savcı, doktor sevgilisine şiddet uyguladı iddiası!
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        Trabzon’dan Mardin’e geçen yıl tayin olan Doktor Gözde Bağcı, Midyat Adliyesi’nde Adli Tıp Uzmanı olarak göreve başladı. Bu sırada Midyat’ta görev yapan Cumhuriyet Savcısı M.D. ile tanıştı.

        Enis Yıldırım'ın haberine göre ikili kısa sürede sevgili oldu. Bir süre sonra doktor ve savcı arasında geçimsizlik baş gösterdi. Savcı sevgilisi tarafından darp edildiğini ileri süren doktor Gözde Bağcı, Mardin Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu'na suç duyurusunda bulundu.

        DOKTOR ŞİKAYETÇİ OLDU

        Şikayetçi olan Doktor Gözde Bağcı ölümden döndüğünü belirterek, olayla ilgili soruşturmanın örtbas edilmek istendiğini iddia etti. Şiddete sessiz kalmayacağını ve sesini duyurmak istediğini ifade eden Doktor Gözde Bağcı başından geçenleri anlattı.

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        Şikayetçi olmamak için tehdit edildiğini ölmek istemediği belirten Bağcı, şunları kaydetti: "Ayrıldıktan bir gün sonra 11 Temmuz günü M.D. evime gelerek bazı eşyaları getireceğini söyledi. Ben de yolda almak istediğimi söyledim. Mardin Midyat yolunda bir tekstil firması yanında buluştuk. Yanıma iki kuzeni ile birlikte geldi. Tehditler başladı. Bu sırada acil çağrı merkezini aramak istedim. İki kişi olaya şahit oldu. Polisi aramalarını istedim. Kamera kayıtlarının saklanmasını söyledim. Kuzeni olarak tanıttığı iki kişi bir süre sonra yanımızdan ayrıldı. Araca bindirildim ve yola çıktık. Araçta saçlarımı çekerek şiddet uyguladı. Bir saat içerisinde MOBESE ve 10’a yakın iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına geçecek şekilde şiddete uğradım. Kapıyı aç kapa yaparak, korna çalarak ve direksiyonda zikzak yaparak araçlardan yardım istedim. Can güvenliğim için yardım istedim. Eliyle ağzımı ve burnumu kapadı. Omuzlarıma darbe aldım. Boynumu kırmaya çalıştı. Duran araçlara savcı kimliği göstererek sorun yok diyerek bana yardım etmelerini engelledi. Bu sırada bana şiddet uyguladığı için omzu çıktı. Hastaneye gittik. Şikayetçi olmadım. Sonra tehditleri devam edince şikayetçi oldum" dedi.

        Gözde Bağcı, şikayetten bir ay sonra S.D.’nin ifadesinin alındığını ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da dosyaya müdahil olduğunu öne sürdü. İlçeden sürülmekle tehdit edildiğini belirten Gözde Bağcı savcıyı HSK’ya da şikayet etti.

        SAVCI: PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR

        Hakkındaki iddiaları reddeden Savcı M.D. de sevgilisinin psikolojik sorunları olduğu söyledi. M.D.'nin, “Kendisinden ben ayrıldım. Olay günü buluşmaya giderken kuzenlerim benle beraber geldi” dediği öğrenildi. Olay günü yaşananları anlatan savcı M.D., “Buluştuktan sonra Gözde’nin aracına bindim. Yolda sinir krizleri geçirdi, kafasını cama vurdu. Torpido kısmını yumruklayarak kendisini hırpalıyordu. Ben de sakinleşmesini istedim. Sağ kolumu ani hareketle yukarı kaldırdım ve omzum yerinden çıktı. Daha sonra hastaneye giderek tedavi oldum. Ben kimseyi darp etmedim" dedi. İki kuzenin de bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu.

        OLAY BÖLGESİNDE ARAŞTIRMA YAPILDI

        Midyat’ta yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında araştırma tutanağı düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen tutanakta, olay yerini gören bir iş yerinin kameralarının 21 gün kayıt yaptığı ve olay günü kayıt yapmadığı tespit edildi. Şirket çalışanı iki bekçinin gece herhangi bir olaya tanık olmadıklarını ifade ettiği beyanları da soruşturma dosyasına girdi. Polis ayrıca gittiği tüm iş yerlerinde kamera olmasına rağmen şikayetin ardından kayıt sorulmamış olduğunu araştırma yapılmadığını rapor etti. 12 Eylül 2023’de tutulan tutanakta MOBESE kameralarında ise görüntü kayıtlarının 30 günde silindiğini fakat aracın PTS noktasının geçişinin kaydının olduğuna yer verildi. Soruşturmayla ilgili bir ihmalin olup olmadığının da araştırıldığı öğrenildi.

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