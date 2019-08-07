Kemerini tutarak salladı

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul Aksaray’da gezen Kenan A., isimli vatandaşın yanına gelen iki kişi bir şeyler söyledi. Şahıslardan biri daha sonra bir anda Kenan A.’nın kemerini tutarak sallamaya başladı. Bu sırada cebinde bulunan cep telefonunu alan şahıs kaçmaya başladı.

HIRSIZLIKTAN DAVA AÇILDI

Telefonunun çalındığını fark eden Kenan A., şikayetçi oldu. Yapılan araştırma sonucunda şikayetçi Kenan A., şüpheliyi teşhis etti. Savcılık, sanık Sezai A., hakkında “Elde ve üste taşınan eşyayı özel beceriyle alarak hırsızlık” suçundan dava açtı.

MAHKEME 'YAĞMA' DEDİ

Dosyayı inceleyen Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın kimliği tespit edilemeyen bir kişi ile birlikte şikayetçinin kemerini çekiştirerek telefonunu almasının zor kullanma olduğunu belirtti. Bu eylemin yağma suçuna girdiğini belirterek görevsizlik kararı verdi. Dosya Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.