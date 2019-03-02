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İstanbul Küçükçekmece'de 24 Mayıs 2018 tarihinde, Ahmet Kalender daha önceden arkadaşlık ilişkisinde bulunduğu ve yeniden arkadaşlık kurma isteğini reddeden Seher Çetintaş'ı silahla yakın mesafeden birden çok kez ateş ederek öldürdü. Tutuklanan Ahmet Kalender hakkında, "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.
TANIKLAR DİNLENDİ
DHA'da yer alan habere göre, Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Kalender katıldı. Tanık Satiye Demir, sanık Ahmet Kalender ile kardeş olduklarını belirterek, "Seher üst katta kardeşim ise alt katta aynı binada yaşıyorlardı. Aslında hiçbir zaman ayrılmadılar ama sürekli kavga ederlerdi. Seher kardeşime sürekli küfürler ederek kendisini tahrik ederdi. Aralarındaki ilişkinin bu kadarına tanık oldum. Seher'in nasıl öldüğünü görmedim, Karabük'teydim" dedi.
"KAFASINA NİŞAN ALDI"
Tanık olarak dinlenen polis memuru Mehmet Çelik de olay günü kafede arkadaşıyla nargile içerken silah sesi duyduğunu belirterek, olay yerine yöneldiğini anlattı. Tanık Çelik, "Şahsın yanına giderken 2 el silah sesi daha duydum. Refleks olarak ben de silahımı çektim. Olay yerine yaklaştığımda sanık, maktulun kafasına isabet alır şekilde yeniden atış denedi. Tabancası tutukluk yaptı, doldur boşalt yaparken kendisine polis olduğumu, talimatlarımı yerine getirmesini istedim. O da söylediklerimi yerine getirdi" ifadelerini kullandı.
İDDİANAME: 4 EL ATEŞ ETTİ
Tanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Seher Çetintaş'ın eşinden boşandıktan sonra bir süre iki çocuğuyla birlikte sanıkla aynı evde yaşamaya başladığı belirtilen mütalaada, Çetintaş ile sanık arasında anlaşmazlık çıktığı ifade edildi. Seher'in sanıktan ayrıldığını ve barışma tekliflerini kabul etmediği anlatılan mütalaada, sanığın ruhsatsız tabancası ile Seher Çetintaş'a 4 el ateş etttiği ifade edildi.
SAVCI: İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILMASIN
Mütalaada, sanık Kalender'in "Kasten öldürme" suçundan müebbet, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na Muhalefet'ten 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Mütalaada, Seher Çetintaş'tan kaynaklanan "Haksız tahrik" teşkil edecek eylem bulunmadığından sanığa "Haksız tahrik" inidirimi ve "İyi hal" indirimi yapılmaması istendi. Mahkeme heyeti de mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.
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