Yenidoğan Çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından öğrenciler tarafından kendisine gönderilen resim ve mektupları paylaştı.

Mektuplarda Yavuz Engin'i bir süper kahraman gibi çizen çocuklar, Cumhuriyet Savcısı'na teşekkürlerini iletti.

DUYGULANDIRAN CÜMLELER

Bir çocuğun, "Ben de bir kuvöz çocuğuydum. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz" cümleleri duygulandırdı.