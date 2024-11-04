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        Haberler Gündem Savcı Yavuz Engin, kendisine çocuklardan gelen mektupları paylaştı

        Savcı Yavuz Engin, kendisine çocuklardan kendisine gelen mektupları paylaştı

        Yenidoğan Çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin, öğrenciler tarafından kendisine gönderilen resim ve mektupları paylaştı. Mektuplarda Engin'i bir 'süper kahraman' gibi çizen çocuklar, Cumhuriyet Savcısı'na teşekkürlerini iletti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 23:22 Güncelleme: 04.11.2024 - 23:22
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        Savcı Yavuz Engin o mektupları paylaştı
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        Yenidoğan Çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından öğrenciler tarafından kendisine gönderilen resim ve mektupları paylaştı.

        Mektuplarda Yavuz Engin'i bir süper kahraman gibi çizen çocuklar, Cumhuriyet Savcısı'na teşekkürlerini iletti.

        DUYGULANDIRAN CÜMLELER

        Bir çocuğun, "Ben de bir kuvöz çocuğuydum. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz" cümleleri duygulandırdı.

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