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        Haberler Gündem Savcılık, Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesini talep etti

        Savcılık, Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesini talep etti

        Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında savcılık, teknik direktör Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesini talep etti. Fatih Terim'in avukatından Seçil Erzan davasındaki yeni gelişmelerle ilgili açıklama geldi. Avukat Zafer Ertek, Terim'in fondan para alıp almadığına dair başlatılan teknik incelemeye dair açıklamada bulundu

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 15.12.2023 - 18:32 Güncelleme: 15.12.2023 - 20:04
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        Terim'in hesap hareketlerine inceleme talebi
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        İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'si tutuklu 7 sanık hakkında açılan davada, yeni bir gelişme yaşandı.

        Savcılık, 2 Haziran'da "müşteki" sıfatıyla ifade veren Terim'le ilgili banka hesap hareketlerinin dökümünü talep etti.

        TUTUKLULUK İNCELEMELERİ

        Öte yandan, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi dava kapsamında tutuklu yargılanan sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük'le ilgili dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yaptı.

        Heyet, sanıklar Erzan ve Yörük'ün tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davanın ikinci duruşması 12 Ocak'ta yapılacak.

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        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Fatih Terim'in avukatından Seçil Erzan davasındaki yeni gelişmelerle ilgili açıklama geldi. Avukat Zafer Ertek, Terim'in fondan para alıp almadığına dair başlatılan teknik incelemeye dair açıklamada bulundu.

        Denizbank eski şube müdürü Seçil Erzan’ın yüksek kar getirisi vaadiyle özel fon adı altında futbolcu ve iş insanlarından para topladığı dolandırıcılık davasında yeni gelişmeler yaşandı. Bugün paylaşılan bir haberde “ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Terim'in banka hesabından 'gizli fon' için para kullanılıp kullanılmadığı, Terim'in bu fona para yatırıp yatırmadığı ya da fondan para alıp almadığının incelenmesi için teknik inceleme başlattı.” denildi.

        TERİM'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

        Söz konusu haberler üzerine Fatih Terim'in avukatlarından yeni bir açıklama geldi. Terim'le ilgili söz konusu gelişmelere dair şunlar söylendi:

        “Müvekkilimiz Sayın Fatih Terim’in şikayet başvurusu üzerine başlatılan ve müştekisi olduğu hukuki süreç devam etmektedir.

        Basına yansıyan haberlerde bahsedilen banka hesaplarına ilişkin savcılık araştırması, Sayın Terim'in tefrik edilen dosyası ile ilgili olup süregelen dava ile ilgisi bulunmamaktadır.

        İDDİANAMEDEN

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

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        İddianamede, müşteki Bülent Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade ediliyor.

        Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

        İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

        SANIK SEÇİL ERZAN'IN 226 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

        Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

        İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

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