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Kanada’da bir üniversitede eğitim gören 21 yaşındaki E.B.B. yaz tatili için Türkiye’ye geldi. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, genç kız 28 Ağustos günü bir kız arkadaşıyla beraber Samandıra’dan Ataşehir’deki evlerine dönecekti.
İddiaya göre, kız arkadaşına bir telefon geldi. Telefondaki sesin buluşma teklifi üzerine E.B.B. kız arkadaşı Ş.Ş. ile C.E.G. ve Y.A.’nın evine gitti.
SERBEST KALDI, TUTUKLANMASI İSTENDİ
Burada 4 arkadaş alkol aldı. Ş.Ş. ile Y.A. yatak oasına gitti. Ardından da C.E.G. genç kızı yatak odasına götürdü ve kapıyı kilitleyerek cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı.
Odadan kurtulan genç kız, kendini banyoya kapattı. C.E.G. banyonun camını kırarak genç kızı alıkoymaya çalıştı. Evden kurtulan E.B.B. şikayetçi oldu. Gözaltına alınan C.E.G. serbest kaldı. Hakkında "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 4 yıl 6 aydan 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame savcılık sanığın tutuklanmasını talep etti.
“RIZASIYLA YAKINLAŞTIK” SAVUNMASI
Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk celsesinde hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık 25 yaşındaki C.E.G. suçlamaları reddetti. “Rızasıyla yakınlaştık” dedi. Banyonun camını ise C.E.G.’nin midesinin bulanıp fenalaşması nedeniyle kırdığını iddia etti. Duruşmada bulunan genç kızın Cumhuriyet Savcısı Babası Ferhat Bozkurt ve annesi de şikayetçi olduklarını söyledi.
BAKANLIK DA MÜDAHİL OLDU
Davaya Türk Hukukçu Kadınlar Derneği ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları da takip etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil olma talebinde bulundu. Mahkeme talebi kabul etti.
DURUŞMADA TUTUKLANDI
Mahkeme heyeti yurt dışında eğitim gören mağdurun gelecek celse dinlenmesine karar verdi. Tutuksuz sanık C.E.G.’nin üzerine atılı suçun niteliği, delillerin karartması yönünde şüphenin oluştuğunu kaydeden mahkeme, sanığın tutuklanmasına hükmetti. Tutuklama kararının ardından sanık, duruşma salonuna gelen polisler tarafından götürüldü.
SAVCI BABA: BİR HATA DÜZELTİLDİ
Sanık yakınları gözyaşlarını tutamazken, mağdur E.B.B.’nin ailesi ve avukatları karardan memnun kaldı. E.B.B.’nin Cumhuriyet Savcısı babası Ferhat Bozkurt ise tutuklama kararının ardından, “Yargı gerekeni söyledi. Bir hata düzeltildi. Gereğini mahkeme takdir etmiştir” dedi.
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