Save A Dog nedir, ne demek? Çin'de 21 Haziran'da yapılacak olan köpek yeme festivaline karşı kampanya başlatıldı. Binlerce köpeğin kötü muameleye maruz kalacağı ve ardından kesilip yenileceği iddiaları üzerine binlerce kişi festivalde satışa sunulan köpekleri satın alarak hayatlarını kurtarmak için harekete geçti.

SAVE A DOG BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Human Society Global’ın başlatmış olduğu kampanyaya ilgili postu hikayeye ekleyerek destek olunabileceği gibi doğrudan nakit yardımı da yapılabiliyor. Ancak nakit yardımı şuan için Türkiye’ye kapalı. Kampanyaya destek olmak isteyen kişiler ilgili postu “hikayeye ekle” bölümünden Instagram hesabından paylaşabilirler.