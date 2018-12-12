Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Pazartesi günü bir uzak doğu ülkesine ATAK ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere bir ziyaret planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla "Türk Savunma Sanayii Zirvesi" gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen ve iki gün sürecek zirveye savunma alanında yerli ve yabancı üst düzey temsilciler katıldı.

Zirvede konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, zirve ile oluşturulan işbirliği ve iletişim platformu sayesinde özellikle geniş çevredeki paydaşların görüşlerini dinleme fırsatı bulduklarını belirtti.

2019 yılında yapılması planlanan Savunma Sanayi Şurası sonucunda, katılımlı yönetim felsefesi ile uzun soluklu stratejik vizyonun tasarlanacağını söyleyen Demir, bu çalışmaların nihai adımının atılıp, Savunma Sanayiinin yeniden yapılandırılacağını aktardı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yeni nesil ATAK projemize, MMU ve Hürjet projelerimize şimdiden ortaklık talepleri var. Gelecek hafta Pazartesi günü bir Uzak Doğu ülkesine ATAK ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere bir ziyaret planlıyoruz" dedi.







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