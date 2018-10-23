Demir, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından düzenlenen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliğinde yaptığı konuşmada, dördüncüsü düzenlenen etkinliğin gelenekselleştiğini söyledi.
Türkiye'nin savunma ve havacılıkta ivme yakaladığına dikkati çeken Demir, bunda bir dizi unsurun etkili olduğunu ifade etti. Demir, ileriki yıllar için belirlenecek stratejide, küreselleşen dünyada Türkiye'nin küresel güç olması yolunda belirli adımların atılması gerektiğini vurguladı.
Savunma ve havacılığın yanında birçok alanda yetkin, derinliği olan, kaliteyi tutturmuş dünya çapında şirketler oluşturulmasının önemine değinen Demir, bunun sağlanabilmesi için çok yönlü bir iş birliği ortamının esas olduğunu kaydetti.
Demir, "Bu iş birliği ve koordinasyon faaliyetinin sadece ülkemiz içinde kalmaması ve yetkinlikleri ile öne çıkan şirketlerimizin, yapılanmaların kaliteleriyle küresel ölçekte hizmet verebilmelerinin sağlanması çok önemli." diye konuştu.
DÜNYA ÇAPINDA ÖNDE GELEN ŞİRKETLER
Savunma ve havacılık sanayisinin ulaştığı rakamlara işaret eden Demir, küresel tedarik zincirinde yer almanın bu rakamların oluşması ve yukarı çekilmesindeki rolüne vurgu yaptı. Demir, şunları kaydetti:
"Bu süreçte kaliteyi sürekli tutturan, teknolojik derinlik için sürekli çalışan, Ar-Ge ve Ür-Ge'ye önem veren, belirli alanlarda dünya çapında en önde şirketler arasında yer alan yapıların ortaya çıkartılması esastır. İş birliği günlerinde bu tür bağlantılarla global dünyada yer alan şirketlerimizin oluşması bizim için esas amaçlardan birisidir. Bu anlamda başkanlığımız bünyesinde başlatılan Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı'nın (EYDEP) önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Sanayicilerimizi uluslararası ortamda da rol alabilmek adına bu programı değerlendirmeye çağırıyorum. Bu program sonucunda önümüzdeki yıllarda çok önemli şirketlerimizin ortaya çıkacağına, KOBİ'lerin yeni bir ivme yakalayacağına inanıyoruz."
Demir, savunma ve havacılıkta oluşacak yetkinliklerin enerji, ulaşım, haberleşme, sağlık gibi birçok alanda çok geniş katkılar verilebileceğine işaret etti.
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