Türk savunma sanayisinin geliştirilmesi amacıyla kurulan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) organizasyonunu üstlendiği IDEF, 30 Nisan'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 14'üncü kez kapılarını açacak.
Dünyanın en büyük 5 savunma sanayisi fuarından biri olan IDEF'i, 2017'de 67 ülke ve 2 uluslararası kuruluştan 133 heyet ziyaret etti. Fuar, 50 ülkeden 820 firma ve firma temsilciliğine ev sahipliği yaptı.
İki yılda bir düzenlenen fuar, yerli ve yabancı katılımcı firmalar ile heyetler arasında gerçekleşen görüşmelerle önemli ticari bağlantılara olanak sağlıyor.
Savunma ve havacılık sanayisinde ürün ve kabiliyet geliştiren yerli firmalar ve KOBİ'ler açısından IDEF önemli bir vitrin oluşturuyor. Bu nedenle söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren firmalar IDEF'e yönelik yoğun bir hazırlık içinde bulunuyor.
Fuar için geri sayım sürerken özellikle firmalardan gelen talepler doğrultusunda fuara katılım ücretleri yeniden değerlendirilerek karara bağlandı.
Buna göre, IDEF 2019 Fuarı'nda, Cumhurbaşkanlığının "döviz ile yapılan sözleşmelerde Türk lirasına geçilmesi"ne yönelik kararı çerçevesinde yerli firmalarla Türk lirası üzerinden anlaşma sağlandı.
Dünyanın belli başlı savunma sanayisi firmaları ve tedarik makamlarıyla savunma sanayisi konusunda uzmanlaşmış yerli üreticileri buluşturacak IDEF 2019'da TSKGV, KOBİ'lere destek olmak için bir yeniliğe gitti. Şimdiye kadar 540 dolar olarak uygulanan stant satış fiyatı KOBİ'ler için büyük oranda indirilerek 30 metrekareye kadar stant fiyatı bin 300 liraya düşürüldü.
Fuara ilk kez katılacak mikro KOBİ'ler için ise metrekare fiyatı bin lira olarak belirlendi. KOSGEB'in sunduğu bin liraya kadar fuar desteği düşünülerek gerçekleştirilen bu uygulamayla mikro KOBİ'ler dünya savunma devlerine ürünlerini sıfır maliyetle tanıtma fırsatına sahip olacaklar.
IDEF 2019 için 120 bin metrekare kapalı alan ayrılırken stant alanlarının büyük bölümü tükendi.
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