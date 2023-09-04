Savunmanın kraliçesi oldu! Gizem Örge ağlatan konuşmasıyla geceye damga vurdu!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyonluk unvanını aldı. Filenin Sultanları'nın gözde isimlerinden Gizem Örge, seramoni sonrası yaptığı açıklamalarda yürekleri sızlattı.
A Milli Voleybol Takımımız, geçtiğimiz akşam final karşılaşmasında Sırbistan'ı 3-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvanın başından beri üstün performansıyla dikkatleri üzerine çeken libero Gizem Örge, final maçının ardından yaptığı açıklamalarla Türkiye'ye duygu dolu anlar yaşattı.
Giovanni Guidetti döneminde Milli Takım'dan uzak kalan ve Daniele Santarelli'nin başantrenör olmasıyla ay-yıldızlı formasına kavuşan ve gösterdiği başarılı performansla göz dolduran Gizem Örge, geçirdiği zorlu süreçleri hatırlayarak duygulandı.
Takımın savunma kraliçesi konuşmasına şu sözlerle başladı: "O kadar çok duygu var ki... Hangisinden başlayayım! Herkesle gurur duyuyorum. Yanımızda olan, destek veren herkese teşekkürler. Bana 'savunma bakanı' dendi, bu Fenerbahçe'de dendi. Şimdi 'Milli Savunma Bakanı' oldum. Benim yeniden doğuşum Fenerbahçe'de başladı. Kulübüme teşekkür ediyorum"
Gizem Örge konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: "Aileme teşekkür ediyorum. Babama teşekkür ediyorum. Bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak 'Kızım sen de bir gün orada olacaksın' dedi. Baba buradayım baba! Tarih yazarken buradayım! Eminim ki tüm Türkiye bizim gibi ağlıyordur"
Yaşadığı zor günleri açıklayan libero Gizem Örge, babasına seslendiği sırada göz yaşlarını tutamadı. Başarılı sporcu, tüm Türkiye'ye duygu dolu anlar yaşattı.