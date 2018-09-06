Savunma sanayisi
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Savunmanın liderleri 10 milyar lira sınırını aştı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) bağlı ortaklıkları olan ve savunma sanayisinin "amiral gemisi" olarak nitelendirilen şirketler geçen yılki performanslarıyla 10,5 milyar liralık ciroya ulaştı

06.09.2018 - 11:08 | Güncelleme: AA

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) savaş gücüne katkıda bulunmak amacıyla savunma sanayisi şirketleri kuran, ortak olan ve geliştiren TSKGV, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu bağlı ortaklığı konumundaki şirketleriyle bu alanda önemli sorumluluklar üstleniyor.

Bu kapsamda, ihraç lisansına tabi kritik alt sistem ve malzemelerin milli imkanlarla geliştirilmesine vakıf şirketlerince büyük önem veriliyor. Yürütülen yoğun Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen özgün, milli, yenilikçi ürün ve sistemlerin yurt dışına artan miktarda ihraç edilmesiyle savunma sanayisi başta olmak üzere Türk sanayisine büyük katkı ve katma değer sağlanıyor.

Yürütülen bu katma değerli faaliyetlerle vakfın bağlı ortaklıklarından ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve ROKETSAN, dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi şirketi arasında yer alıyor. ASELSAN, geçen yılki performansıyla Defense News listesinde 55'inci,TUSAŞ 64'üncü, ROKETSAN 96'ncı basamağa yerleşti.

ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN'ın geçen yılki toplam satış tutarı bir önceki yıla göre yüzde 34 artarak 10,5 milyar liraya yükseldi.

Vakıf şirketlerinin yurt dışına yaptıkları satışın büyüklüğü ise aynı dönemde yüzde 24 artışla 3 milyar lira olarak kaydedildi. 2013 yılında vakıf bağlı ortaklıklarının toplam yurt dışı satışları 1,4 milyar liraya karşılık geliyordu.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin ihracat gelirlerine göre yaptığı sıralamada, geçen yıl Türkiye'nin en büyük ihracatçı firmaları arasında TUSAŞ 22'nci, ASELSAN 68'inci ve ROKETSAN 414'üncü sırada yer aldı.

Balıkesir'de bulunan İŞBİR ve Kayseri'deki ASPİLSAN'ın teknolojik yetkinliklerinin ve kapasitelerinin artırılması maksadıyla bu yıl yatırım faaliyetlerine başlandı. Bu yatırımlarla savunma sanayisinin güç sistemleri ve pil/batarya ihtiyaçları en hızlı ve gelişmiş şekilde karşılanmaya devam edilecek.

4 BİN 244 ALT YÜKLENİCİYE İŞM PAYI

Vakfın bağlı ortaklıkları, aynı zamanda kritik teknolojilere sahip şirketler ve KOBİ niteliğindeki alt yüklenicilere aktarılan iş paylarıyla yerli sanayinin gelişmesine doğrudan katkıda bulunuyor.

Söz konusu alt yüklenicilere yeni teknolojik yetenekler kazandırılarak iş geliştirme, finans, insan kaynağı ve benzeri destekler verilmesiyle farklı iş modelleri geliştiriliyor ve iş ekosistemi oluşturuluyor.

Vakfın bağlı ortaklıkları 2013'te bin 24, 2016'da 3 bin 332 yurt içi alt yükleniciyle çalıştı. Geçen yıl bu sayı bir önceki yıla oranla yüzde 27 artarak 4 bin 244'e yükseldi. Bu veriler, alt yüklenici kullanımına odaklanılarak yerli sanayiye sağlanan desteğin arttığını ortaya koydu.

TSKGV, kuruluş felsefesini oluşturan Türk milleti ile TSK arasındaki gönül köprüsünün geliştirilmesi ve sürdürülmesine destek olmaya yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Tanıtım sürecinin etkinleştirilmesiyle halkın bağımsız ve güçlü Türk savunma sanayisi adına vakfa yaptığı bağışlar rekor seviyelere ulaştı.

TSKGV'den yapılan değerlendirmede, vakıf şirketlerinin, ülkeye yerli, milli ve özgün ürünler kazandırmaya, milli ve ileri teknoloji uygulamaları geliştirmeye ve alt yüklenicileri destekleyerek yerli katkı payını artırmaya milletin katkılarıyla devam edeceği vurgulandı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.