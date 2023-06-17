2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans sayısal bölümler ve taban puanları araştırmaları, YKS sınavı ilk oturumu TYT'nin bitmesinin ardından gündeme geldi. YKS AYT-TYT puanları ile sistemi ile öğrenci alımı yapan sayısal bölümlerin SAY taban puanları merak konusu oldu. Tıp, mühendislik, veterinerlik, eczacılık, mimarlık gibi bölümleri tercih etmek isteyen adaylar başarı sıralamasına göre yerleştirilecekler. İşte 2023 YKS 2 yıllık ve 4 yıllık sayısal bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması hakkında merak edilenler...