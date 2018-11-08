Sayısal Loto'nun 1164. hafta çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresince noter huzurunda düzenlenen Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı 4 milyona yaklaştı.
Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 699 bin 826 lira 56 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bin 164'üncü çekilişte 5 bilen 85 kişi 5 bin 395 lira 80'er kuruş, 4 bilen 4 bin 594 kişi 75 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 88 bin 403 kişi 11'er lira ikramiye kazandı.
Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları 7 Kasım 2018
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SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Haftaya devretti
6 bilen kişi sayısı : 3. Devir GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
5 bilen kişi sayısı : 85
4 bilen kişi sayısı : 854.594
3 bilen kişi sayısı : 88.403
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.699.826,56 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.395,80 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 75,30 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,00 TL