SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Sayısal Loto çekiliş sonuçları
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Sayısal Loto çekiliş sonuçları! İkramiye 4 milyona dayandı! MPİ son dakika Sayısal Loto sonuçları 7 Kasım

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen "Sayısal Loto" çekiliş sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 699 bin 826 lira 56 kuruş haftaya devretti. İşte MPİ 7 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları

08.11.2018 - 07:31 | Güncelleme:

Sayısal Loto'nun 1164. hafta çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresince noter huzurunda düzenlenen Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı 4 milyona yaklaştı.

Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 699 bin 826 lira 56 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bin 164'üncü çekilişte 5 bilen 85 kişi 5 bin 395 lira 80'er kuruş, 4 bilen 4 bin 594 kişi 75 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 88 bin 403 kişi 11'er lira ikramiye kazandı.

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları 7 Kasım 2018

13 17 22 23 28 46

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

 

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Haftaya devretti

6 bilen kişi sayısı : 3. Devir
5 bilen kişi sayısı : 85
4 bilen kişi sayısı : 854.594
3 bilen kişi sayısı :  88.403

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.699.826,56 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.395,80 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 75,30 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,00 TL



GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X