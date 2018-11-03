Sayısal Loto heyecanı başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto'da geçtiğimiz hafta da 867.172,81 TL büyük ikramiye birikmişti. Gözler bu akşamki çekilişte. Peki Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları 31 Ekim 2018

23 29 34 37 38 45

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir

5 bilen kişi sayısı : 72

4 bilen kişi sayısı : 3.519

3 bilen kişi sayısı : 65.719



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 867.172,81 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.072,80 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 77,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,80 TL

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?



Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılacak olan çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden çekiliş saatinde canlı yayınlanacak olan 1163. hafta çekilişi yaklaşık 10 dakika içerisinde tamamlanıyor. Sonuçların ve ikramiye bilgilerinin duyurulması ise en geç 21.45'tir.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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