Sayısal Loto'nun çekiliş saati, büyük ikramiye hayali kuranlar tarafından merakla bekleniyor. Haftada 2 defa Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto'da en son 814.529,60 TL ikramiye kazandırdı. Merakla beklenen 1186. Sayısal Loto çekilişi ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sayısal Loto çekilişi Cumartesi günleri saat 21.15'te gerçekleştirilirken, Çarşamba günleri aynı gün yapılan Şans Topu çekilişi nedeniyle saat 21.40'ta yapılıyor. Saat 21.15'te gerçekleştirilen Şans Topu'nun ardından saat 21.40'ta yapılan Sayısal Loto çekilişinde sonuçları 15 - 20 dakika içerisinde belli olarak, www.mpi.gov.tr adresi üzerinden açıklanıyor.

SAYISAL LOTO'NUN BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 23 OCAK: 14 - 15 - 18 - 34 - 38 - 45

23 Ocak Çarşamba günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre, ikramiye bilgileri ise şöyle: