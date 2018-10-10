Sayısal Loto çekilişi, Çarşamba günü saat kaçta yapılıyor? sorusu büyük ikramiye hayalleri kuran vatandaşlar tarafından soruluyor. Sayısal Loto çekilişinden en son Cumartesi günü Manisa Akhisar'dan 1 kişi 6 bilerek 5 milyon 276 bin 683 lira 10 kuruş ikramiye kazanmıştı. Peki bu akşam Sayısal Loto'da şanslı rakamlar neler olacak? Sayısal Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ ÇARŞAMBA GÜNÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto çekilişi normalde her Cumartesi günü saat 21.15'te gerçekleştiriliyordu. Ancak alınan karar doğrultusunda Sayısal Loto çekilişi hem Cumartesi hem de Çarşamba günleri yapılıyor. Çarşamba günleri yapılan bir diğer çekiliş ise Şans Topu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Çarşamba günleri saat 21.15'te Şans Topu'nu 21.40'ta ise Sayısal Loto çekilişini gerçekleştiriyor. Çekilişleri www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

SAYISAL LOTO 6 EKİM CUMARTESİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 5 - 25 - 35 - 47 - 48

Sayısal Loto'nun 6 Ekim Cumartesi günkü çekilişinde Manisa Akhisar'dan 6 bilen 1 kişi 5 milyon 276 bin 683 lira ikramiye kazandı. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.276.683,10 TL 5 bilen kişi sayısı : 134 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.746,65 TL 4 bilen kişi sayısı : 7.362 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 78,75 TL 3 bilen kişi sayısı : 135.613 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,05 TL

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