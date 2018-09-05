Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kere gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bugün yapılacak çekilişi için biletlerini satın alan vatandaşlar, ikramiye kazanıp kazanamadığını öğrenebilmek için sonuçların açıklanacağı saati beklemeye başladı. Sayısal Loto'nun bir önceki yapılan çekilişinden bu haftaki çekilişe 1 milyon 551 bin 626 lira devretmişti. Peki, Sayısal Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta? İşte 5 Eylül Sayısal Loto çekilişi detayları...

SAYISAL LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Çarşamba günleri yapılan Sayısal Loto çekilişi saat 21.40'da başlıyor. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden çekiliş canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş başladıktan yaklaşık 5 dakika içerisinde tamamlanıyor. Sonuçların ikramiye bilgileri ile birlikte yarım saat içerisinde MPİ'nin internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.

BİR ÖNCEKİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 1 Eylül 2018 tarihli 1145. hafta çekilişinde şanslı numaralar 03 - 09 - 21 - 25 - 30 - 38 olarak belirlendi. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 1. devrini gerçekleştirdi. Öte yandan, 5 bilen 161 kişi, 4 bin 59 lira 70'er kuruş; 4 bilen 7 bin 753 kişi, 64 lira 5'er kuruş; 3 bilen 138 bin 834 kişi, 9 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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