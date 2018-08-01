Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Oyunda geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca 6. devir gerçekleşmişti ve 9 milyon 375 bin bu çekilişe devretmişti. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 1136. hafta çekilişi öncesi dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 12 milyon 974 bin 683 lira, büyük ikramiye tutarı ise 10 milyon 743 bin 111 lira olarak açıklandı ve Sayısal Loto tarihinde rekor kırılmış oldu. Peki, bu haftaki Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı numaralar neler? İşte 1 Ağustos Sayısal Loto sonuçları sorgulama....

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (1 AĞUSTOS 2018)

1 Ağustos Sayısal Loto sonucu: 04 - 06 - 14 - 20 - 38 - 47

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde6 bilen çıkmayınca 7. devir gerçekleşti. Öte yandan 5 bilen 111 kişi 5 bin 189 lira 65'er kuruş, 4 bilen 6 bin 266 kişi 69 lira 55'er kuruş, 3 bilen 110 bin 382 kişi ise 11 lira 05'er kuruş ikramiye kazandı.

BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 28 Temmuz 2018 tarihli 1135. hafta çekilişinde 6'ıncı kez 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 375 bin 372 lira 66 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1135'inci hafta çekilişinde 5 bilen 155 kişi 5 bin 606 lira 80'er kuruş, 4 bilen 8 bin 740 kişi 75 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 164 bin 917 kişi 11 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 3 milyon 366 bin 874 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 160 bin 466 lira 32 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 206 bin 765 lira 47 kuruş kamuya aktarılacak.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 7, 9, 10, 11, 38 ve 46 olarak belirlendi.

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