Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamSayısal Loto
ABONE OL

Sayısal Loto'dan dev ikramiye! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (20.02.2021)

20 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi , her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını canlı yayında açıklıyor. İşte 20 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve büyük ikramiye tutarı...

Sayısal Loto'dan dev ikramiye! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (20.02.2021)

Milli Piyango İdaresi, bu hafta toplam 114 milyon 337 bin 82 lira dev ikramiye veriyor. Kuponlarını hazırlayan oyunseverler şanslı numaraları araştırıyor. Sayısal Loto çekilişini bu hafta ünlü sunucu Alp Kırşan sundu. İşte 20 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

20 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI


ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker),5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Osmanlı'nın minyatür saat kuleleri zamana tanıklık ediyor
YAŞAMOsmanlı'nın minyatür saat kuleleri zamana tanıklık ...
Amanos Dağları'nda yeni sümbül türü keşfedildi
YAŞAMAmanos Dağları'nda keşfedildi...
Köylülerin buzla kaplı 2 bin 241 rakımlı gölde zorlu balık avı
YAŞAM2 bin 241 rakımlı gölde zorlu balık avı
"SAYGISIZLIK" Prens Harry ve Meghan Markle Kraliyet Ailesi'ne saygısızlık mı yaptı?
YAŞAMPrens Philip hastanedeyken duyurdular... ...
Pasta değil sanat eseri!
YAŞAMCanlı gibi duruyor... İşin aslı şaşırtıyor
Önce yedi, sonra gömdü... Son dakika: Fotokapanla görüntülendi - Haberler
YAŞAMÖnce yedi, sonra gömdü... Fotokapanla görüntülendi
Şampiyonların tayları 'beyaz örtünün' keyfini çıkarttı
YAŞAMŞampiyonların tayları 'beyaz örtünün' keyfini ...
19 Şubat On Numara sonuçları 2021 - Milli Piyango On Numara çekilişi sorgulama
YAŞAM19 Şubat On Numara sonuçları
Romantik mekan oluşturmak için öneriler
YAŞAMMekanlarda romantizm etkisi oluşturmak için öneriler
Prenses Eugenie ve eşi Jack Brooksbank bebeklerinin yüzünü gösterdi!
YAŞAMKraliyet bebeğinin yüzü göründü!