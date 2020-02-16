Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı çekiliş dün akşam yapıldı. MPİ'nin kararı gereği haftada iki defa gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 1297. çekilişi dün akşam yapıldı ve 6 bilen 1 kişi milyoner oldu. Sayısal Loto çekilişi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 15 ŞUBAT 2020: 05 - 15 - 24 - 27 - 30 - 34

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ÇANKAYA

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.972.603,75 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 164 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.813,55 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 8.184 Kişi Başına Düşen İkramiye 72,90 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 141.063 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,15 TL

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SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından alınan karar gereği Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki defa gerçekleştiriliyor. Çarşamba günleri saat 21.45'te yapılan çekiliş Cumartesi günler saat 21.15'te gerçekleştiriliyor. Çekilişler Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinde canlı yayınlanıyor ve yine ikramiye bilgileri de bu site üzerinden erişime açılıyor.

SAYISAL LOTO'NUN BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 12 ŞUBAT: 04 - 09 - 14 - 17 - 26 - 30

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ÇORUM / SUNGURLU - EDİRNE / MERKEZ - KOCAELİ / KÖRFEZ

6 bilen kişi sayısı : 3

5 bilen kişi sayısı : 121

4 bilen kişi sayısı : 6.532

3 bilen kişi sayısı : 112.238

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.279.695,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.346,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 74,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,50 TL