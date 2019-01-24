Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş dün akşamki çekilişle sona erdi. MPİ tarafından yapılan 1186. Sayısal Loto çekilişi sün akşam saat 21.45'te gerçekleşti. Sonuçlara göre Ankara Polatlı'dan 6 bilen 1 kişi 814 bin 529 lira ikramiye kazandı. 5 bilen 68 kişi de 5 bin liralık ikramiye kazandı. 23 Ocak Sayısal Loto sonuçları haberimizde.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 23 OCAK ÇARŞAMBA: 14 - 15 - 18 - 34 - 38 - 45

6 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 68

4 bilen kişi sayısı : 3.471

3 bilen kişi sayısı : 65.213

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 814.529,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.045,25 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 74,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,15 TL

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Sayısal Loto çekilişi saha önce sadece Cumartesi akşamları yapılırken, 2018 yılının son aylarından itibaren şans oyunu Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenleniyor. Çarşamba günkü çekiliş saat 21.45'te yapılırken, Cumartesi günkü çekiliş eski saatinde 21.15'te yapılıyor. Sayısal Loto çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Balgat'taki binasında düzenleniyor.