Sayısal Loto çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından alınan kararla bir süredir Sayısal Loto çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki gün gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto'da 2 kez üst üste devreden büyük ikramiye ise 2 milyon 610 bin lira. Peki dev ikramiye bu akşam sahibini bulacak mı? İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 7 KASIM

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.40'ta gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Saat 21.15'te ise Şans Topu çekilişi yapılacak. Çekiliş sonuçları belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir...

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 3 KASIM: 1 - 23 - 27 - 28 - 39 - 48

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.610.693,95 TL 5 bilen kişi sayısı : 136 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.399,30 TL 4 bilen kişi sayısı : 6.674 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 83,35 TL 3 bilen kişi sayısı : 126.866 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,25 TL

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