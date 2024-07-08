Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 8 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanı devam ediyor. Haftada üç kez gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları 21.30'da açıklanıyor. Sisal Şans tarafından çekilişi yapılan Sayısal Loto sonuçlarını haberimizde derledik. İşte 8 Temmuz 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 19:23 Güncelleme: 08.07.2024 - 23:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çılgın Sayısal Loto sonuçları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulamaları sürüyor. Büyük ikramiye kazandıran şanslı numaraların belli olmasının ardından şans oyunu tutkunları için sorgulama süreci başlıyor. İşte noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen 8 Temmuz 2024 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

        8 TEMMUZ 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir. Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        REKLAM

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babasına ulaşamayınca itfaiye müdahale etti
        Babasına ulaşamayınca itfaiye müdahale etti
        Sürpriz teklif!
        Sürpriz teklif!
        Yenişehirlioğlu sahipsiz köpeklerle ilgili raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu
        Yenişehirlioğlu sahipsiz köpeklerle ilgili raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı
        BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı
        "Yarışta kalmaya kararlıyım"
        "Yarışta kalmaya kararlıyım"
        Önce öldürdü sonra pompalı tüfekle polisi bekledi
        Önce öldürdü sonra pompalı tüfekle polisi bekledi
        Ümraniyespor'da Anelka depremi!
        Ümraniyespor'da Anelka depremi!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Efe Akman imzayı atıyor!
        Efe Akman imzayı atıyor!
        Çelik'ten emekli maaşı açıklaması
        Çelik'ten emekli maaşı açıklaması
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
        Müebbet aldı ama tutuklanmadı!
        Müebbet aldı ama tutuklanmadı!
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?