Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.40'ta yapılıyor. Sayısal Loto çekiliş www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. Peki, Sayısal Loto 23 Ocak sonuçları açıklandı mı?

SAYISAL LOTO GEÇEN HAFTA SONUÇLARI 19 OCAK: 8 - 20 - 24 - 25 - 28 - 37

Milli Piyango idaresi tarafından canlı 19 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Sayısal Loto 19 Ocak 2019 bilet sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebileceksiniz.



Büyük ikramiye kazanan Giresun/ Keşap ile Muğla / Yatağan ilçesinde yaşayan iki vatandaş kişi başına 2.486.302,10 TL büyük ikramiye kazandı.

6 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.486.302,10 TL 5 bilen kişi sayısı : 114 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.145,30 TL 4 bilen kişi sayısı : 6.203 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 85,00 TL 3 bilen kişi sayısı : 123.886 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,00 TL

SAYISAL LOTO SORGULAMA 19 OCAK

SAYISAL LOTO OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,