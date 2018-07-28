Milli Piyango İdaresi -MPİ tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te MPİ'nin Ankara Balgat'taki ofisinde gerçekleşti. Çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı. İşte 1135. hafta MPİ Sayısal Loto sonuçları - 28 Temmuz...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 28 TEMMUZ

Sayısal Loto 1134. hafta 2. çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'taki ofisinde saat 21.15'te çekildi. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin resmi inter sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Sayısal Loto Sonuçları - 28 Temmuz: 7 - 9 - 10 - 11 - 38 - 46

SAYISAL LOTO GEÇEN HAFTA 5. KEZ DEVRETTİ

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde beşinci kez 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 311 bin 802 lira 61 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 134'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 78 kişi 5 bin 985 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 737 kişi 74 lira 75'er kuruş, 3 bilen 87 bin 50 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 1 milyon 808 bin 985 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 159 bin 112 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 648 bin 381 lira 93 kuruş kamuya aktarılacak.

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