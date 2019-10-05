Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) gerçekleştirildiği 1258. çekilişle birlikte belli oldu. MPİ'nin aldığı karar doğrultusunda, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki defa gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde, 1'den 49'a kadar sıralı topların yer aldığı rakamların yazılı olduğu küreden belirlenen 6 rakam ile hayaller gerçek oluyor. Belirlenen 6 şanslı rakamı, aynı kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Sayısal Loto çekilişine dair detaylar haberimizde...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 5 EKİM 2019: 16-17-31-33-34-42

SAYISAL LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 2 EKİM 2019

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi Cumartesi günler saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre bu akşam 6 bilen çıkmadı ve 6 milyon 809 bin liralık ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle: