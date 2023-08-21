Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 21 Ağustos 2023 Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere Sisal Şans tarafından haftada üç kez çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da günün kazandıran numaraları belli oluyor. Türkiye'nin dört bir yanında şansını deneyen binlerce kişi için 21 Ağustos 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını bir araya getirdik. İşte 21 Ağustos 2023 Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

Habertürk Giriş: 21.08.2023 - 20:11 Güncelleme: 21.08.2023 - 20:11 facebook

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