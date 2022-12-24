Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 24 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı! Tıkla, öğren!
ABONE OL

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 24 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı sürüyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez gerçekleştirilmektedir. İşte haftanın son çekilişi 24 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı...

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 24 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı! Tıkla, öğren!
HABERTURK.COM

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto haftanın son çekilişinde geri sayım başladı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilindiği gibi noter huzurunda canlı yayında açıklanmaktadır.. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 24 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 24 ARALIK 2022

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21.30'da açıklanacak. Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşte 2022'de Türkiye'de en çok izlenen sinema filmleri! Bu yıl en çok izlenen sinema filmleri!
YAŞAM 2022'de Türkiye'de en çok izlenen sinema filmleri!
Yılbaşının sembolü kokina'nın anlamını duyunca çok şaşıracaksınız! Kokina özelliği ve anlamı nedir?
YAŞAM Yılbaşı çiçeği kokina özelliği ve anlamı nedir?
Arabada kitap okurken mideniz bulanıyor mu? İşte sebebi ve çözüm önerileri
YAŞAM Arabada kitap okurken mideniz bulanıyor mu? İşte ...
Dağ keçisi pencerenin camını kırıp eve girdi
YAŞAM Çay içerken şaşkına döndüler... Camı kırıp eve girdi!
Göbeklitepe'de M.Ö. 13600'lü yıllara ait polenler bulundu
YAŞAM Göbeklitepe'de yeni keşif... M.Ö. 13600'lü yıllara ...
Margarin hakkında bilinmeyenler! ABD'de pembesi yapıldı!
YAŞAM Margarin hakkında bilinmeyenler!
Anavarza Antik Kenti'nde hamam-saray kompleksi bulundu
YAŞAM Adana'da hamam-saray kompleksi bulundu
Kısmen donan Çıldır Gölü sezonun ilk ziyaretçilerini ağırladı
YAŞAM Kısmen donan Çıldır Gölü sezonun ilk ziyaretçilerini ...
İşte 2022'nin en iyi doğa fotoğrafları! 20 bin fotoğraf arasından seçildi...
YAŞAM 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en ...
Zeytin Yaprağı Ne Zaman, Hangi Mevsimde Toplanır? Zeytin Yaprağı Kurutmadan Kullanılır Mı?
YAŞAM Zeytin yaprağı ne zaman, hangi mevsimde toplanır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.